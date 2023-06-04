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Вице-президент «Ростова» Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом

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Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов высказал мнение, что клубу нужно усилиться в летнее трансферное окно.
Вице-президент «Ростова» Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом
  • globallookpress.com

«Летние сборы проведём у себя. Тяжело говорить о трансферных планах в нынешней ситуации. Конечно, нужно усиляться, это понятно. Но там как пойдёт», — цитирует Сайманова ТАСС.

В заключительном туре РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:4.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина с 53 очками остались на четвёртом месте турнирной таблицы. ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги сезона-2022/23.

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