Карпин: ЦСКА стал вторым, ну круто, второе и третье места сейчас ничего не дают

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итога сезона-2022/23.

«Нет. Я считаю так же, потому что второе и третье места ничего не дают. Оказаться как можно выше. Есть первое место, а потом всё остальное. Ну да, вспомнят, что ЦСКА в этом году занял второе место, ну круто. Ну и? Есть один чемпион — и всё», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе армейского клуба мячи забили Хесус Медина (11-я минута), Фёдор Чалов (17-я, пенальти; 33-я), Виллиан Роша (25-я).

У «Ростова» отличился Евгений Чернов (78-я).

Таким образом, ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России. «Ростов» с 53 очками остался на четвёртом месте.

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч в составе московского клуба.