Матыцин: российские тхэквондисты на чемпионате мира показали, что не сдали позиций

Министр спорта Олег Матыцин считает, что сборная России показала достойный результат на чемпионате мира по тхэквондо 2023 года в Баку.

«Наша задача — не сдавать позиции на международной спортивной арене, и сборная России по тхэквондо отлично с этим справилась. «Для нас важна каждая медаль, и болельщики знают, что это медали российской сборной», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он назвал огромной несправедливостью недопуск к соревнованиям олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.

«А победительница этого чемпионата Лилия Хузина не услышала российский гимн в свою честь. Спортивный принцип должен быть превыше всего, и именно это наш приоритет — мы выступаем за независимость спортивного движения и будем и дальше следовать этому принципу», — заключил Матыцин.

Сборная России завоевала пять наград разного достоинства на чемпионате мира по тхэквондо. Россияне выиграли одно золото и четыре бронзы. Первое место заняла Лилия Хузина. Бронза у Полины Хан, Кристины Адебай, Татьяны Мининой и Кадырбеча Даурова.

Первенство планеты завершилось 4 июня. Спортсмены из России и Белоруссии были допущены на турнир в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Хузина принесла сборной России первое золото ЧМ-2023 по тхэквондо.