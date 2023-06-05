Романцев считает, что Соболев не повторит повлёкший дисквалификацию жест

Восьмикратный чемпион России со «Спартаком» Олег Романцев считает, что нападающий московского клуба Александр Соболев начнёт вести себя более прилично на футбольном поле.

«Знаю одно: Соболев очень жалеет об этом. Конечно, это не красит его, но он молодой парень, в будущем такого не повторит», — цитирует Романцева ТАСС.

При этом, по его мнению, не стоило так строго наказывать форварда.

«Четыре матча, конечно, много, но уже наказали, прошёл матч. То, как народ к этому жесту отнёсся, это уже наказание. Пацан всё понял, мне кажется так», — добавил Романцев.

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.