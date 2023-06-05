Мостовой: Малком заслужил звание лучшего футболиста РПЛ сезона-2022/23

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что форвард петербургского «Зенита» Малком заслуженно был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

«Во второй части сезона Малком доказал, что заслуженно стал лучшим игроком сезона. Если говорить про тройку лучших футболистов, то первое место точно у Малкома, вторым идёт Квинси Промес», — цитирует Мостового РИА Новости.

По его словам, на третье место можно поставить сразу группу игроков.

«Клаудиньо, Барриоса, Вендела, Дугласа Сантоса. Артём Дзюба? Он точно не входит в тройку, потому что провёл только половину сезона», — добавил экс-хавбек испанской «Сельты».

Малком забил 23 гола в 27 матчах лиги. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.