Голкипер «Крыльев» Ломаев: я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на информацию, что к нему проявляют интерес другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина». Мне лично никто и ничего не говорил», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

Сине-бело-голубые считают 24-летнего россиянина подходящей кандидатурой, потому что тот хорошо играет ногами, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Отмечается, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 млн рублей.

Ломаев выступает за самарскую команду с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 41 гол в 28 матчах за «Крылья» во всех турнирах и отыграл пять встреч на ноль.

Ранее Ломаев отреагировал на освобождение бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.