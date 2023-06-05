Глава Амурской федерации ММА заявил, что является подозреваемым по делу о смерти подростка
- РИА Новости
«Я был в следственных органах. Завели уголовное дело, я буду отвечать. Это сто процентов», — цитирует Зливко ТАСС.
По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.
16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.
Следственный отдел СУ СК России по Амурской области в связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА возбудил дело в отношении судьи.
Ранее сообщалось, что Союз ММА России начал проверку после смерти участника турнира в Белогорске.