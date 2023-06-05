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СК в связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА возбудил дело в отношении судьи 

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В следственном управлении СК России по Амурской области сообщили, что было начато расследование в связи с трагическим инцидентом со смертью юного спортсмена во время соревнований по смешанным единоборствам в Белогорске.
СК в связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА возбудил дело в отношении судьи 
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления с нарушением требований безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

В СК считают, что судья допустил к проведению поединка двоих несовершеннолетних спортсменов без боксёрских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16—17 лет.

По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России начал проверку после смерти участника турнира в Белогорске.

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