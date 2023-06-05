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RMC Sport: болельщику «Бордо» грозит год тюрьмы за толчок игрока «Родеза» в матче Лиги 2

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Болельщику «Бордо» грозит €15 тыс. штрафа и один год тюрьмы за толчок футболиста «Родеза» Люка Буаде во время матча второго дивизиона чемпионата Франции.
RMC Sport: болельщику «Бордо» грозит год тюрьмы за толчок игрока «Родеза» в матче Лиги 2
  • Gettyimages.ru

Как сообщает RMC Sport, фанат предстанет перед судом Бордо в ноябре. Дело было открыто после обращения Буаде в полицию. 

Матч 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» был прерван после забитого мяча Буаде. Футболист праздновал гол за пределами поля, и один из фанатов прорвался с трибун и толкнул Буаде, который упал и не смог продолжить встречу. Его унесли на носилках.

Ранее болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича.

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