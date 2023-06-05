Червиченко: заскочить на третье место «Спартаку» помогли судейские ошибки в его пользу
- РИА Новости
«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности против «Ростова», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.
Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.