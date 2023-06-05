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Червиченко: заскочить на третье место «Спартаку» помогли судейские ошибки в его пользу

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на завоевание красно-белыми бронзовой медали в чемпионате России сезона-2022/23.
Червиченко: заскочить на третье место «Спартаку» помогли судейские ошибки в его пользу
  • РИА Новости

«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности против «Ростова», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.

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