Червиченко: заскочить на третье место «Спартаку» помогли судейские ошибки в его пользу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на завоевание красно-белыми бронзовой медали в чемпионате России сезона-2022/23.

«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности против «Ростова», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.