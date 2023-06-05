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Тарпищев считает, что Хачанову нужно будет играть разнообразно в матче с Джоковичем

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российскому теннисисту Карену Хачанову нужно играть разнообразно в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.
Тарпищев считает, что Хачанову нужно будет играть разнообразно в матче с Джоковичем
  • РИА Новости

«Хачанову разнообразие в игре нужно. Арсенала Карена не хватит, Джокович будет растаскивать, он на медленном покрытии — это шахматы в движении. Проблемы Карен может доставить только подачей, а он же не может 100% подавать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее Хачанов заявил, что составит план для победы над Джоковичем в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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