Быстров: «Спартак» как будто сборище дилетантов, а не команда профессионалов

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров осудил поведение красно-белых из-за частого обращения к судейству.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что Быстров подверг критике главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.