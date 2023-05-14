Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подверг критике главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Все вопросы нужно задавать Гильермо. Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

13 мая красно-белые сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Абаскаля набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре они дома сыграют с московским ЦСКА, который с 54 очками располагается на второй строчке.

Ранее Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками».