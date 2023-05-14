Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подверг критике главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
Быстров: Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Все вопросы нужно задавать Гильермо. Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

13 мая красно-белые сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Абаскаля набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре они дома сыграют с московским ЦСКА, который с 54 очками располагается на второй строчке.

Ранее Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить