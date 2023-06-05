«Зенит» объявил об изменении структуры управления клубом

Совет директоров «Зенита» принял решение изменить структуру управления петербургским клубом.

Как сообщается на официальном сайте клуба, в «Зените» создан новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

Уточняется, что правление клуба будет состоять из девяти человек. В его состав войдёт главный тренер Сергей Семак. Возглавит правление генеральный директор Александр Медведев.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.