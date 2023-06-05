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De Telegraaf: суд вынесет приговор по делу о нанесении Промесом ножевых ранений 19 июня

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Суд Амстердама примет решение по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса о нападении на родственника 19 июня.
De Telegraaf: суд вынесет приговор по делу о нанесении Промесом ножевых ранений 19 июня
  • РИА Новости

Как сообщает De Telegraaf, позднее пройдёт слушание по другому делу Промеса в причастности к контрабанде кокаина. 

3 марта в Нидерландах прошёл суд по делу о нападении Промеса на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует два года лишения свободы.

30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.

11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее Промес заявил, что хочет перевезти маму в Россию.

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