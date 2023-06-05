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Тарпищев: Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина закономерно уступила украинке Элине Свитолиной на «Ролан Гаррос».
Тарпищев: Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Касаткина уступила закономерно. У неё есть проблема со скоростью подачи, особенно второй. И когда интенсивность игры соперницы выше её возможности, то сразу возникают сложности», — цитирует Тарпищева ТАСС. 

Он также подчеркнул, что российской теннисистке следует лучше корректировать тренировки и устранять недостатки. 

Касаткина во встрече четвёртого круга проиграла Свитолиной в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

Ранее Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.

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