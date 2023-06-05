Тарпищев: Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
«Касаткина уступила закономерно. У неё есть проблема со скоростью подачи, особенно второй. И когда интенсивность игры соперницы выше её возможности, то сразу возникают сложности», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Он также подчеркнул, что российской теннисистке следует лучше корректировать тренировки и устранять недостатки.
Касаткина во встрече четвёртого круга проиграла Свитолиной в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.
Ранее Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.