Тарпищев: Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина закономерно уступила украинке Элине Свитолиной на «Ролан Гаррос».

«Касаткина уступила закономерно. У неё есть проблема со скоростью подачи, особенно второй. И когда интенсивность игры соперницы выше её возможности, то сразу возникают сложности», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что российской теннисистке следует лучше корректировать тренировки и устранять недостатки.

Касаткина во встрече четвёртого круга проиграла Свитолиной в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

Ранее Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.