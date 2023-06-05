Тарасова опровергла информацию о госпитализации

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла сообщения СМИ о её госпитализации.

«Я не знаю, откуда это вообще пошло. Я бы на них в суд подала! Я всего лишь ездила в аптеку за лекарствами, меня никто не госпитализировал. Как я себя чувствую? Всё хорошо», — заявила Тарасова RT.

СМИ сообщали, что Тарасову госпитализировали в больницу.

Тарасова известна по работе со многими известными фигуристами, среди которых множество обладателей золотых медалей Олимпийских игр. Ирина Роднина и Александр Зайцев становились чемпионами в парном катании, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов брали высшие награды в соревнованиях танцевальных пар, а Алексей Ягудин и Илья Кулик — в мужском одиночном катании.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.