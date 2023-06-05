Колосков назвал Малкома, Промеса и Барриоса лучшими футболистами сезона РПЛ
- РИА Новости
«Три лучших игрока прошедшего сезона в РПЛ — Малком, Квинси Промес и Вильмар Барриос. Но я не буду расставлять их на первое, второе и третье места. На мой взгляд, эти три футболиста и были лучшими», — цитирует Колоскова РИА Новости.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).
4 июня Малком признан лучшим игроком сезона-2022/23 в РПЛ.
Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.