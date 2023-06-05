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Колосков назвал Малкома, Промеса и Барриоса лучшими футболистами сезона РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков составил тройку лучших футболистов сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков назвал Малкома, Промеса и Барриоса лучшими футболистами сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Три лучших игрока прошедшего сезона в РПЛ — Малком, Квинси Промес и Вильмар Барриос. Но я не буду расставлять их на первое, второе и третье места. На мой взгляд, эти три футболиста и были лучшими», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

4 июня Малком признан лучшим игроком сезона-2022/23 в РПЛ.

Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.

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