Начало сезона-2023/24 РПЛ не будут переносить из-за отмены сбора команды России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что, несмотря на отмену сбора национальной команды России, дата начала сезона-2023/24 не изменится.

«Нет, я не общался с РФС по сбору команды России. В союзе высказались о причинах переноса. На наших планах это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждём старта», — цитирует Алаева ТАСС.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал лучших игроков сезона-2022/23 в РПЛ.