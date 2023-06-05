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Начало сезона-2023/24 РПЛ не будут переносить из-за отмены сбора команды России

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что, несмотря на отмену сбора национальной команды России, дата начала сезона-2023/24 не изменится.
Начало сезона-2023/24 РПЛ не будут переносить из-за отмены сбора команды России
  • РИА Новости

«Нет, я не общался с РФС по сбору команды России. В союзе высказались о причинах переноса. На наших планах это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждём старта», — цитирует Алаева ТАСС.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал лучших игроков сезона-2022/23 в РПЛ.

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