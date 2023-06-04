Сёмин назвал лучших игроков сезона-2022/23 в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучших игроков завершившегося сезона-2022/23 в чемпионате России.

«В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых хорошо себя показал Пиняев. Из «Зенита» мне больше понравился Малком. В ЦСКА очень хорошие защитники, могу выделить Рошу», — цитирует Сёмина Metaratings.

Он добавил, что лучшим голкипером в сезоне был Игорь Акинфеев.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.