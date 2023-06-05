Веласкес: Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе».

По информации журналиста Герардо Веласкеса, американский клуб постарается подписать португальца, если полузащитник Карлос Вела покинет команду.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду в «Аль-Насре» наделили правом управлять трансферами клуба.