Агент: несправедливо, что Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона

Луис Фернандо Гарсия, агент игрока «Зенита» Клаудиньо, заявил, что его клиент заслуживал стать лучшим полузащитником в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Он намного превосходил других полузащитников», — цитирует Гарсию Metaratings.

Лучшим полузащитником сезона был признан игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ.