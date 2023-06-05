Агент: несправедливо, что Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона
- Gettyimages.ru
«Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Он намного превосходил других полузащитников», — цитирует Гарсию Metaratings.
Лучшим полузащитником сезона был признан игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.
В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ.