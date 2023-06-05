Карпин заявил, что никак не относится к слухам о его назначении в «Спартак» или «Динамо»
- РИА Новости
«Там спрашивайте. Я откуда знаю. Я никак не отношусь к этим слухам. Мне комфортно в «Ростове» всегда», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
В заключительном туре РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:4.
Таким образом, подопечные Валерия Карпина с 53 очками остались на четвёртом месте турнирной таблицы. ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Рустем Сайманов считает необходимым усиление «Ростова» летом.