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Карпин заявил, что никак не относится к слухам о его назначении в «Спартак» или «Динамо»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо».
Карпин заявил, что никак не относится к слухам о его назначении в «Спартак» или «Динамо»
  • РИА Новости

«Там спрашивайте. Я откуда знаю. Я никак не отношусь к этим слухам. Мне комфортно в «Ростове» всегда», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:4.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина с 53 очками остались на четвёртом месте турнирной таблицы. ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Рустем Сайманов считает необходимым усиление «Ростова» летом.

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