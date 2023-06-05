Okdiario: Модрич подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии.

По информации Okdiario, контракт будет рассчитан на три года. Игрок надеется, что в саудовском чемпионате будет меньше нагрузок. Он хочет получить вызов в сборную Хорватии на чемпионат Европы — 2024.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич не планирует покидать «Реал».