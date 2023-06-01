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Cadena SER: Модрич не планирует покидать «Реал»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич не планирует покидать «Реал».
Cadena SER: Модрич не планирует покидать «Реал»
  • AFP

По информации Cadena SER, Модрич заинтересован в том, чтобы остаться в Мадриде.

Также источник опроверг то, что футболисту поступало предложение из Саудовской Аравии на €120 млн.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 51 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом» на год.

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