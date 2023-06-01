Okdiario: Модрич покинет «Реал» после предложения от клуба из Саудовской Аравии на €120 млн

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Okdiario, клуб из Саудовской Аравии предложил футболисту трёхлетний контракт. Название команды не уточняется.

По информации источника, хорват сообщил руководству мадридского клуба о желании уйти в ближайшее межсезонье.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 51 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом» на год.