Okdiario: Модрич покинет «Реал» после предложения от клуба из Саудовской Аравии на €120 млн
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Как сообщает Okdiario, клуб из Саудовской Аравии предложил футболисту трёхлетний контракт. Название команды не уточняется.
По информации источника, хорват сообщил руководству мадридского клуба о желании уйти в ближайшее межсезонье.
37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 51 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом» на год.