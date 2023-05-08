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Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на год

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с мадридским клубом на год.
Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на год
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в ближайшее время полузащитник продлит соглашение с клубом на один год.

Уточняется, что все документы уже готовы.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года.

В нынешнем сезоне Модрич провёл 42 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модричу предложили €50 млн в Саудовской Аравии за два года.

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