Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на год
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в ближайшее время полузащитник продлит соглашение с клубом на один год.
Уточняется, что все документы уже готовы.
37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года.
В нынешнем сезоне Модрич провёл 42 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Модричу предложили €50 млн в Саудовской Аравии за два года.