Романо: Модрич продлит контракт с «Реалом» на год

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с мадридским клубом на год.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в ближайшее время полузащитник продлит соглашение с клубом на один год.

Уточняется, что все документы уже готовы.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года.

В нынешнем сезоне Модрич провёл 42 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модричу предложили €50 млн в Саудовской Аравии за два года.