Marca: «Реал» хочет Кейном заменить Бензема

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в мадридский «Реал».

По информации Marca, испанцы уже связались с английским клубом по поводу возможного трансфера 29-летнего игрока. «Реал» хочет приобрести Кейна на замену Карима Бензема, который объявил об уходе из клуба.

В нынешнем сезоне Кейн забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн предпочтёт перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед».