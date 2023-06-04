Капитана «Севильи» Наваса признали лучшим футболистом Лиги Европы

Защитник испанской «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы.

Для Наваса титул стал четвёртым. В девяти матчах чемпионата футболист отметился тремя результативными передачами.

37-летний игрок является воспитанником «Севильи». За сборную Испании провёл 46 матчей, забил пять мячей, отдал девять результативных передач, а также выиграл чемпионаты мира (2010) и Европы (2012). В составе «Манчестер Сити» Навас стал чемпионом Англии.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) поддержала арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора и его семью после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта.