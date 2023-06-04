Россиянка Касаткина уступила украинке Свитолиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Теннисистка из России проиграла в матче четвёртого круга Элине Свитолиной из Украины в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.