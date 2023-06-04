«Монако» уволил Клемана с поста главного тренера

Руководство «Монако» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером Филиппом Клеманом.

Увольнение 49-летнего бельгийского специалиста связано с тем, что он не выполнил поставленных задач на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба монегасков.

Уточняется, что кандидатура нового тренера пока не определена.

Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 монегаски заняли шестое место и не смогли пробиться в еврокубки. За «Монако» играет полузащитник сборной России Александр Головин.

Ранее сообщалось, что Александр Бородюк назвал Головина и Фёдора Чалова лучшими российскими футболистами в сезоне.