Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Монако» уволил Клемана с поста главного тренера

Короткая ссылка
Руководство «Монако» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером Филиппом Клеманом.
«Монако» уволил Клемана с поста главного тренера
  • Gettyimages.ru

Увольнение 49-летнего бельгийского специалиста связано с тем, что он не выполнил поставленных задач на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба монегасков.

Уточняется, что кандидатура нового тренера пока не определена.

Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 монегаски заняли шестое место и не смогли пробиться в еврокубки. За «Монако» играет полузащитник сборной России Александр Головин.

Ранее сообщалось, что Александр Бородюк назвал Головина и Фёдора Чалова лучшими российскими футболистами в сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить