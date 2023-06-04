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Бородюк назвал Головина и Чалова лучшими российскими футболистами в сезоне

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал имена лучших российских футболистов в сезоне-2022/23.
Бородюк назвал Головина и Чалова лучшими российскими футболистами в сезоне
  • РИА Новости

«Среди россиян в этом сезоне ярче всех себя проявил Александр Головин из «Монако». Он мне импонирует больше всего, потому что всё-таки он выступает в европейском чемпионате, является одним из основных игроков клуба уже не первый год, забил там восемь мячей и отдал семь голевых передач. Это неплохой показатель для российского футболиста в Европе. Хочется ещё сказать про Алексея Миранчука. Он тоже неоднократно проявлял себя в этом сезоне. Но Алексей пока не является игроком основы, как Александр. Надеюсь, что в скором времени он повысит свой уровень и станет одним из лидеров в Серии А. Поэтому лучший российский футболист на данный момент — Головин. 

Если брать отдельно РПЛ, то у нас много ребят, которые достаточно хорошо сыграли в этом сезоне. Но выделил бы Фёдора Чалова. Однозначно, он сильно прибавил после своего возвращения в Россию. Стал основным атакующим активом ЦСКА и выиграл с командой серебряные медали. Фёдор выделяется на фоне остальных наших футболистов в лиге благодаря отличному видению поля, приличной скорости и хорошей реализации. Поэтому в РПЛ лучший сейчас он», — сказал тренер RT.

Ранее Бородюк заявил, что Малком — лучший игрок среди легионеров в этом сезоне РПЛ.

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