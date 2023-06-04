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Бородюк: Малком — лучший игрок среди легионеров в этом сезоне РПЛ

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк назвал лучшего легионера в сезоне-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бородюк: Малком — лучший игрок среди легионеров в этом сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«Если говорить о лучших игроках сезона среди легионеров, то я бы, конечно, выделил Малкома, несмотря на то что почти в каждой команде РПЛ есть свои сильные лидеры, как, например, Квинси Промес, который провёл хороший сезон в «Спартаке». Но Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России и показал действительно качественную игру за «Зенит». Благодаря этому он получил заслуженный вызов в сборную Бразилии. И это при том, что в Санкт-Петербурге достаточно классных легионеров, таких как Вендел, Клаудиньо. Но Малком на их фоне смотрится ярче», — заявил Бородюк RT.

Ранее сообщалось, что Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ по версии WhoScored.

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