Непомнящий: «Спартаку» надо обрести стабильность для достижения результатов

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий считает, что Гильермо Абаскаль должен уже определиться окончательно со схемой игры «Спартака» для достижения положительных результатов в сезоне-2023/24.

«Я думаю, что «Спартак» в следующем сезоне наконец-то обретёт какую-то стабильность. Вот когда она будет в структуре игры, тогда будет и стабильность в результатах», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

По его мнению, если по различным причинам выпадает один игрок или группа футболистов, то это становится проблемой.

«Спартаку нужна стабильность и в игре, и внутри команды, и внутри клуба, чтобы не было такой нервозности и какой-то истеричности, которая иногда проявляется у некоторых игроков», — заключил Непомнящий.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. В концовке турнира красно-белые проиграли борьбу за второе место столичному ЦСКА. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт первую тренировку после отпуска 27 июня.