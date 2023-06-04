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Непомнящий: «Спартаку» надо обрести стабильность для достижения результатов

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Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий считает, что Гильермо Абаскаль должен уже определиться окончательно со схемой игры «Спартака» для достижения положительных результатов в сезоне-2023/24.
Непомнящий: «Спартаку» надо обрести стабильность для достижения результатов
  • РИА Новости

«Я думаю, что «Спартак» в следующем сезоне наконец-то обретёт какую-то стабильность. Вот когда она будет в структуре игры, тогда будет и стабильность в результатах», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

По его мнению, если по различным причинам выпадает один игрок или группа футболистов, то это становится проблемой.

«Спартаку нужна стабильность и в игре, и внутри команды, и внутри клуба, чтобы не было такой нервозности и какой-то истеричности, которая иногда проявляется у некоторых игроков», — заключил Непомнящий.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. В концовке турнира красно-белые проиграли борьбу за второе место столичному ЦСКА. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт первую тренировку после отпуска 27 июня.

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