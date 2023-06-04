ФК «Спартак» проведёт первую тренировку после отпуска 27 июня

Стала известна дата выхода из отпуска футболистов московского «Спартака».

25 и 26 июня футболисты пройдут медосмотр, первая тренировка красно-белых запланирована на 27 июня, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что «Спартак» проведёт все первые предсезонные учебно-тренировочные сборы в Москве. Красно-белые ушли в отпуск 4 июня.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Столичному ЦСКА достались серебряные награды. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что бронзовые медали являются хорошим результатом для «Спартака».