ФК «Спартак» проведёт первую тренировку после отпуска 27 июня
- РИА Новости
25 и 26 июня футболисты пройдут медосмотр, первая тренировка красно-белых запланирована на 27 июня, сообщает «РБ Спорт».
Уточняется, что «Спартак» проведёт все первые предсезонные учебно-тренировочные сборы в Москве. Красно-белые ушли в отпуск 4 июня.
«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Столичному ЦСКА достались серебряные награды. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что бронзовые медали являются хорошим результатом для «Спартака».