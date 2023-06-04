Гаджиев: для «Спартака» бронза — хороший результат

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что бронзовые медали являются хорошим результатом для «Спартака».

«Это хороший результат, учитывая, что в прошлом году «Спартак» был на десятом месте. Кто вообще ожидал, что «Ростов» будет на втором месте такое количество времени? А не ожидали, потому что команда молодая», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

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