Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник «Крыльев Советов» Бейл: очень счастлив, потому что еду домой

Короткая ссылка
Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о своём отпуске после окончания сезона-2022/23.
Защитник «Крыльев Советов» Бейл: очень счастлив, потому что еду домой
  • РИА Новости

«Очень счастлив, потому что еду домой! Всё великолепно. Затем отправляюсь в отпуск на Ибицу. Не могу дождаться!» — цитирует Бейла «Чемпионат».

Игра в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в составе победителей забил Бенхамин Гарре. Нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти, Фролов парировал удар.

«Спартак», несмотря на поражение, стал бронзовым призёром. «Крылья» заняли 12-е место и покинули зону стыковых матчей.

Ранее Максим Деменко подвёл итоги чемпионата России сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить