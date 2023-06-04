Защитник «Крыльев Советов» Бейл: очень счастлив, потому что еду домой
- РИА Новости
«Очень счастлив, потому что еду домой! Всё великолепно. Затем отправляюсь в отпуск на Ибицу. Не могу дождаться!» — цитирует Бейла «Чемпионат».
Игра в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в составе победителей забил Бенхамин Гарре. Нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти, Фролов парировал удар.
«Спартак», несмотря на поражение, стал бронзовым призёром. «Крылья» заняли 12-е место и покинули зону стыковых матчей.
Ранее Максим Деменко подвёл итоги чемпионата России сезона-2022/23.