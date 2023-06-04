Деменко: итоговая турнирная таблица РПЛ справедливая и закономерная

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко подвёл итоги сезона чемпионата России — 2022/23.

«Зенит» — чемпион, а ЦСКА — второй. «Ростов» боролся за медали, но уступил «Спартаку» и армейцам, но нужно учитывать бюджет клуба — объективно это хорошее место для «Ростова». Итоговая турнирная таблица — справедливая и закономерная», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом.