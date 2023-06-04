Ольховский: стабильность помогла Хачанову победить Сонего на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции.

«Я считаю, что Карену помогла победить стабильность. Первый сет, прямо скажем, был неудачный, но дальше Карен переломил ситуацию, при счёте 1:2 во второй партии он стал находить свой стиль. Если бы с первого гейма играл увереннее, наверное, победил бы 3-0, но всё равно он молодец, достиг положительного результата», — цитирует Ольховского ТАСС.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Карена Хачанова в четвёртом круге «Ролан Гаррос».