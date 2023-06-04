Ольховский: стабильность помогла Хачанову победить Сонего на «Ролан Гаррос»
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«Я считаю, что Карену помогла победить стабильность. Первый сет, прямо скажем, был неудачный, но дальше Карен переломил ситуацию, при счёте 1:2 во второй партии он стал находить свой стиль. Если бы с первого гейма играл увереннее, наверное, победил бы 3-0, но всё равно он молодец, достиг положительного результата», — цитирует Ольховского ТАСС.
27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.
Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Карена Хачанова в четвёртом круге «Ролан Гаррос».