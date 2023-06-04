Веснина: Хачанов в очередной раз шикарно проявляет себя на Большом шлеме

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Карена Хачанова в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Если честно, для меня выход Хачанова в 1/4 «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью. Карен должен был обыгрывать Сонего — он это и сделал! Карен в очередной раз шикарно проявляет себя на Большом шлеме. Он умеет играть большие турниры, показывает это каждый раз», — цитирует Веснину «Чемпионат».

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос».