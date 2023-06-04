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Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос»

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Россиянин Карен Хачанов высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Если честно, после первого сета и половины второго я думал: «Что я делаю здесь?». Он великолепно действовал. И я не знал, как с ним справиться. Мне оставалось только продолжать бороться. И в третьей партии дело дошло до тай-брейка. Один раз я его уже здесь выигрывал. И подумал, почему бы не попробовать ещё раз. И я сделал это! И очень счастлив», — сказал Хачанов во время интервью на корте.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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