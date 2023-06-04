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Женскую пару дисквалифицировали на «Ролан Гаррос» из-за попадания мяча в голову болгёрл

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Забавный инцидент произошёл во время матча Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года в парном разряде.
Женскую пару дисквалифицировали на «Ролан Гаррос» из-за попадания мяча в голову болгёрл
  • Gettyimages.ru

Организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение дисквалифицировать индонезийку Алдилу Сутджиади и Мию Като из Японии.

Дело в том, что по ходу матча 1/8 финала с испанкой Сарой Соррибес-Тормо и чешкой Мари Боузковой японка резко отбросила мяч в сторону, после чего он попал в голову бол-гёрл. Девочка от боли не смогла сдержать слез. После дисквалификации на корте расплакалась уже Като.

Соперницами Соррибес-Тормо и Боузковой в 1/4 финала станет дуэт Николь Меликар (США) и Эллен Перес (Австралия).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €49 млн.

Ранее Карен Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос».

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