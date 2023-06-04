Селиваненко — о победе Хачанова над Сонего на «Ролан Гаррос»: собрался в нужный момент

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Карен Хачанов за счёт проявления характера смог одержать победу над Лоренцо Сонего на Открытом чемпионате Франции.

«Это важная победа для Хачанова. Сонего — очень классный теннисист, в чем мы убедились по предыдущим матчам. Карен же в нужный момент смог вернуться в игру, а потом и смог на классе довести её до конца», — цитирует Селиваненко «Матч ТВ».

По его мнению, Хачанову нравится выступать в Париже.

«Но у него нет такого, чтобы ему подходил только конкретный турнир, покрытие. Он во всех условиях чувствует себя комфортно», — заключил Селиваненко.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос».