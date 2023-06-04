Селиваненко — о победе Хачанова над Сонего на «Ролан Гаррос»: собрался в нужный момент
- Gettyimages.ru
«Это важная победа для Хачанова. Сонего — очень классный теннисист, в чем мы убедились по предыдущим матчам. Карен же в нужный момент смог вернуться в игру, а потом и смог на классе довести её до конца», — цитирует Селиваненко «Матч ТВ».
По его мнению, Хачанову нравится выступать в Париже.
«Но у него нет такого, чтобы ему подходил только конкретный турнир, покрытие. Он во всех условиях чувствует себя комфортно», — заключил Селиваненко.
27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 29 минут.
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.
Ранее Хачанов признался, что после первого сета почти сдался Сонего в матче «Ролан Гаррос».