Зиньковский: проигрывать обидно в любом матче
- РИА Новости
«Проигрывать обидно в любом матче. В перерыве мы уже узнали счёт в матче ЦСКА, но всё равно настраивались на победу, хорошую игру и забитые мячи. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
«Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Столичному ЦСКА достались серебряные награды. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.
Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» начнёт подготовку к следующему сезону в конце июня.