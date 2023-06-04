Зиньковский: проигрывать обидно в любом матче

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поражении столичного клуба в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Проигрывать обидно в любом матче. В перерыве мы уже узнали счёт в матче ЦСКА, но всё равно настраивались на победу, хорошую игру и забитые мячи. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Столичному ЦСКА достались серебряные награды. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» начнёт подготовку к следующему сезону в конце июня.