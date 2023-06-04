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ФК «Спартак» начнёт подготовку к следующему сезону в конце июня

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Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда футболисты московской команды приступят к подготовке к старту в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
ФК «Спартак» начнёт подготовку к следующему сезону в конце июня
  • РИА Новости

«Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнёт подготовку к следующему сезону», — цитирует Зеленова ТАСС.

По его словам, на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 июня состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На нём присутствовали руководство клуба, тренерский штаб, футболисты и сотрудники офиса.

«Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу», — сказал Зеленов.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Столичному ЦСКА достались серебряные награды. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золото.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что бронзовые медали являются хорошим результатом для «Спартака».

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