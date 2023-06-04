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Габулов назвал провальным сезон «Динамо» в РПЛ

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Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов оценил выступление столичного клуба в сезоне-2022/23.
Габулов назвал провальным сезон «Динамо» в РПЛ
  • РИА Новости

«По поводу «Динамо» в нынешнем сезоне всё уже давно понятно. Бесспорно, что с точки зрения результатов это полный провал. Причём как в чемпионате, так и в Кубке», — цитирует Габулова «Чемпионат».

В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона. Бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о матче 30-го тура с «Оренбургом».

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