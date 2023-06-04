Сазонов: против «Оренбурга» не получилось абсолютно всё

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о матче 30-го тура с «Оренбургом».

«Проиграли 0:3, не получилось абсолютно всё. Сезон закончился, разберём матч на следующей неделе и будем думать, как можно исправить ситуацию. Можно назвать миллион причин, это всё философия», — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

В последнем туре РПЛ «Оренбург» разгромил «Динамо» со счётом 3:0 и занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона. Бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу в клубе.