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Al Ekharabiya: «Аль-Иттихад» достиг соглашения с Бензема

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Нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».
Al Ekharabiya: «Аль-Иттихад» достиг соглашения с Бензема
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Al Ekharabiya, Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом» в ближайшее время. 

По информации источника, президент клуба Анмар Аль-Хайли и его заместитель Ахмед Кааки встретились с французским игроком. Будет подписано соглашение сроком на два года.

4 июня «Реал» официально объявил об уходе Карима Бензема.

Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 647 матчей, забил 353 гола и сделал 165 результативных передач.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Бензема не покинет «Реал» летом.

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