Al Ekharabiya: «Аль-Иттихад» достиг соглашения с Бензема
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Как сообщает Al Ekharabiya, Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.
По информации источника, президент клуба Анмар Аль-Хайли и его заместитель Ахмед Кааки встретились с французским игроком. Будет подписано соглашение сроком на два года.
4 июня «Реал» официально объявил об уходе Карима Бензема.
Француз присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 647 матчей, забил 353 гола и сделал 165 результативных передач.
В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Бензема не покинет «Реал» летом.