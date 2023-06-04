Червиченко: «Спартаку» необходимо отправить бронзовые медали Карасёву, Кукуяну и Левникову

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на завоевание красно-белыми бронзовой медали в чемпионате России сезона-2022/23.

«ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет! Судьи больше всех раз ошиблись в пользу «Спартака». Ещё нужно посмотреть, как весной эти мерзавцы убивали «Ростов». Думаю, «Спартаку» необходимо отправить медали Карасёву, Кукуяну и Левникову», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.