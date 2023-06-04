Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Червиченко: «Спартаку» необходимо отправить бронзовые медали Карасёву, Кукуяну и Левникову

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на завоевание красно-белыми бронзовой медали в чемпионате России сезона-2022/23.
Червиченко: «Спартаку» необходимо отправить бронзовые медали Карасёву, Кукуяну и Левникову
  • РИА Новости

«ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет! Судьи больше всех раз ошиблись в пользу «Спартака». Ещё нужно посмотреть, как весной эти мерзавцы убивали «Ростов». Думаю, «Спартаку» необходимо отправить медали Карасёву, Кукуяну и Левникову», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить