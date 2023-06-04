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Семак: контракт закончился только у Кузяева, насильно мы никого не держим

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что у полузащитника Далера Кузяева истёк контракт с клубом.
Семак: контракт закончился только у Кузяева, насильно мы никого не держим
  • РИА Новости

«Контракт закончился только у Кузяева. Остальные игроки все на контрактах. Насильно мы никого не держим, если будут предложения интересные для ребят и эти предложения будут устраивать клуб, мы будем их рассматривать», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» попробует подписать Кузяева.

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